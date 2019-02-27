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Kıbrıs Gazisi, askeri törenle toprağa verildi

Sakarya’nın Hendekli ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Arık(65), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Hendekli ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Arık(65), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Hendek Çayırbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Arık(65) hayatını kaybetti. Gazi için Puna Çayırbaşı Camiinde düzenlenen cenaze törenine Gazi Ahmet Arık'ın yakınlarının yanı sıra Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Albay Cengiz Yiğit, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün, Gaziler, Askeri Personeller, Siyasi Parti temsilcileri, Belediye Başkan Adayları ve Vatandaşlar katıldı. Öğle Namazına müteakip Çayırbaşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen Askeri tören ile Kıbrıs Gazisi Ahmet Arık'ın cenazesi Puna Çayırbaşı Aile kabristanlığına defnedildi.

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