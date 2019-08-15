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Kick Boks Şampiyonasının yeri değişti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapılacak olan yapılacak olan Kick Boks Türkiye-Dünya Karması Şampiyonlar Ligi müsabakası hava muhalefeti nedeni ile yer değiştirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılacak olan yapılacak olan Kick Boks Türkiye-Dünya Karması Şampiyonlar Ligi müsabakası hava muhalefeti nedeni ile yer değiştirdi.


Hendek ilçesi Bayraktepe Arena'da yapılacak olan Kick Boks Türkiye-Dünya Karması Şampiyonlar Ligi müsabakası hava muhalefeti nedeniyle TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan yeni Hendek Spor Salonu'na alındı. Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şampiyonaya gitmek isteyen vatandaşlar için Hendek Belediyesi tarafından saat 17.30'dan itibaren Büyük Cami önünden otobüsler kaldırılacak” denildi.

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