İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kick Boks 'Türkiye-Dünya Karması' mücadelesi Bayraktepede yapılacak

Kick Boks Türkiye-Dünya Karması Şampiyonlar Ligi müsabakası 16 Ağustos Cuma günü Hendek Bayraktepe Arenada yapılacak.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tüm Sakaryalıları Bayraktepe Arenaya davet etti.


28 Haziranda KickBoxing Şampiyonlar Ligi Türkiye-Fransa müsabakasına, 26 Temmuz'da Türkiye-Rusya maçlarına ev sahipliği yapan Bayraktepe Arena 16 Ağustos'ta şampiyonanın üçüncü ayağına ev sahipliği yapacak. Tüm dünyanın büyük ilgi ile takip ettiği Hendek Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen KickBoxing Şampiyonlar Ligi Türkiye-Dünya Karması müsabakasında şampiyonlar saat 19.00'da ringe çıkacak. Türkiye-Dünya Karması 128 ülkede canlı yayınlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.