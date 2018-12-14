KİHAYKO Derneğinden Başkan Akcan'a teşekkür plaketi

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen projede her gün belirli noktalara yerleştirilmiş olan yemliklere yem ve su koyarak sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Ayrıca yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ile orman hayvanlarının kardan dolayı aç kalması sebebi ile hayvanların şehir merkezlerine inmelerini önlemek amacı ile belirli bölgelere yem bırakıyor.

Sakarya KİHAYKO Derneği temsilcisi Betül Sakalısarı Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ı makamında ziyaret ederek sokak hayvanları için yaptığı olduğu çalışmalar için plaket takdim etti. Ayrıca Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğunun Hayvan Sevgisini anlatan tiyatro oyunu için Akyazı Belediyesi tiyatro ekibi oyuncusu Furkan Özel'e plaket takdim etti. Ziyaretten duyduğu mennuniyeti dile getiren Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, “Hizmet anlayışımızın temelinde sevgi var, merhamet var. Doğada yaşayan canlıların kış şartlarında aç kalmamaları için onlara sahip çıkmak, imkanlar ölçüsünde duyarlı davranarak, beslenmelerine yardımcı olmak insanı ve vicdani bir sorumluluk. Bu sorumluluk sadece kurumların değil, insan olarak hepimizin sorumluluğu” dedi.