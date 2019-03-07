Kimler ilim öğrenmez konulu konferans SAÜ'de gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğunun (Mülteka Lugati'd-dad) katkılarıyla Doç. Dr. Soner Duman tarafından “Kimler İlim Öğrenemez?” konulu konferans gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Güman, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Soner Duman, konuşmasında kendi tecrübeleri ve ilmi kaynaklarından hareketle ilim öğrenmeye engel olan sebepleri anlattı. İlimle iştigal eden kişiye engel olacak birçok husus olduğunu belirten Duman, kişinin kendisinden kaynaklanan ve her dönemde geçerli olabilecek engeller üzerinde durdu. Öncelikle merak ve dert sahibi olmayanların ilim öğrenemeyeceğini ve merakın ilme teşvik edeceğini belirten Doç. Dr. Duman, ilim talibinin ilme olan açlığı hissetmediği takdirde ilim öğrenemeyeceğini söyledi.

Hazırcı olanların da ilim öğrenemeyeceğini belirten Duman, ilim talibinin farklı çiçeklerden bal toplayan arılara benzediğini ifade etti. İlme engel olan başka bir hususun taklit olduğunu ve Allah resulünün dışında kimsenin ilmi anlamda masum olmadığını belirten Duman, ilim öğrenmek isteyenin taklitten uzak durması gerektiğini söyledi. Tek bir kitabı okuyarak, tek bir hocayı dinleyerek ilim elde edilemeyeceğini vurgulayan Duman, “Biz ilmi hazır elde etmek istiyoruz. Bu bir süreç işi, bunun için emek ve gayret gerekir. Tarihte hiçbir alimimiz taklitle ilim elde etmedi. Sahabiler bile ‘Ömer dediyse doğrudur', itiraz edilmez demediler” dedi.

Önyargılı olmanın ve farklı görüşleri dikkate almamanın da ilme engel teşkil edeceğini söyleyen Duman, “Tek bir kaynaktan beslenip alternatif fikirleri göz önüne almamak doğru olmaz. Sadece belirli kitapların okunması gibi bizi baştan güdüleyen yaklaşımlar ilim öğrenmeye mani olur. Bugün bazıları on iki asırlık geleneğin köşe başı alimlerini yok sayarak, din uydurmakla itham ediyorlar. Sanki Kur'an ve sünnet o alimlerin emeğiyle gelmemiş gibi. Böyle bir insanın ilim öğrenmesi mümkün değildir” diye konuştu.

Duman, konuşmasının devamında keyfine düşkün olanların, ilmi amele dönüştürmeyenlerin, kibirli olanların ve aşırı derecede utangaç olanların da ilim öğrenemeyeceğine değindi. Doç. Dr. Duman, ayrıca dinleyiciler tarafından sorulan soruları da cevaplandırdı. Program İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın Doç. Dr. Soner Duman'a hediye takdiminin ardından sona erdi.