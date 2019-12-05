İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti. AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.



Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin'den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti. Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin'in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.