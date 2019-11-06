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Kırgız kadın kahramanı Kurmancan Datka SAÜ'de anıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kırgızistan Öğrenci Topluluğu ile Sinema Topluluğu tarafından “Kırgız Türk Tarihinin Efsanevi Kadın Kahramanı Kurmancan Datka” konulu etkinlik düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonunda yapılan etkinliğe Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, öğretim üyeleri ve Kocaeli'den gelen öğrenci temsilcileri ile SAÜ öğrencileri katıldı. Kurmancan Datka'nın hayatı ve “Kurmancan Datka” film setinde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyle başlayan etkinlik, kültür tanıtım etkinliği ve film gösterimi ile devam etti.

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