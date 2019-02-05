Kırıkkale Valiliği'nden gelen heyet Trafik Park'taki çalışmaları inceledi

Serdivan Trafik Park'taki çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak için Kırıkkale Valiliği'nden gelen heyet, Serdivan Belediyesi'ne misafir oldu.

Çocukların eğitimine katkı sağlamak ve onlara trafik bilincini aşılamak için Kırıkkale'de de böyle bir projeyi hayata geçirmek istediklerini belirten heyet, Serdivan Trafik Park'ı beğendiklerini ve çalışmalar hakkında bilgi almak için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Serdivan Trafik Park yetkilileri tarafından ağırlanan misafir heyet, proje çalışmalarının yanı sıra sinyalizasyon sistemi, altyapı çalışmaları ve uygulamalı eğitimler hakkında da bilgilendirilirdi.

Trafik Park'ın eğitim noktasında Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Trafik Park bizi gururlandıran eğitim yatırımlarımızdan biri. Çocuklarımızın gelecekte trafikte karşılaşacakları durumları küçük yaşta tecrübe edinebilmeleri için 2011 yılında 10 bin metrekare alan üzerine mini bir şehir kurduk. Hizmete girdiği günden bugüne yavrularımızı trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirdik” dedi.

8 yılda yarım milyondan fazla ziyaretçiyi Serdivan Trafik Park'ta misafir ettiklerine vurgu yapan Başkan Alemdar, “Sakarya'daki okulların yanı sıra Bilecik, Düzce, Bolu ve Kocaeli gibi çevre illerde öğrenim gören yavrularımıza da uygulamalı trafik eğitimi verdik. Bu kapsamda 64 bin öğrenci alanında uzman eğitmenlerimiz nezdinde güvenli yarınlar için pedal çevirdi” diye konuştu.

Serdivan Trafik Park'ın il dışındaki kurumlar tarafından takip edilerek ilgi görmesinin kendilerine gurur verdiğini belirten Başkan Alemdar, Kırıkkale Valiliği'nden gelen misafir heyete teşekkür ederek, “Serdivan Trafik Park'ın, memleketimizin farklı noktalarına örnek teşkil etmesi bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bu noktada çocuklarımızın geleceği için biz de üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.