Kırmızı çizgi uygulamasında sürücüler ve vatandaşlar bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı ‘Önce Yaya' projesi kapsamında Sakarya'nın Serdivan ve Sapanca ilçelerinde yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı.

2021 yılı süresince ‘Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı' hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 'Kırmızı Çizgi' uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında Serdivan ve Sapanca ilçelerinde yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazıları kırmızı renge boyandı. Sürücülere broşürler, çocuklara ise kırmızı düdük dağıtıldı. Serdivan'da gerçekleşen uygulamaya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe Kaymakamı Muhsin Çatmadım, birim müdürleri, muhtarlar katılırken Sapanca ilçesinde gerçekleşen uygulamaya ilçe Kaymakamı Bilgehan Bayar, ilçe Jandarma Komutanı vekili Kıdemli Başçavuş Hakan Kurtoğlu, ilçe Emniyet Müdürü Cihat Kayaer ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede katıldı. Sürücüler uygulamadan memnun olurken, uygulamaya katılan protokol üyeleri sürücülere broşürler verdi. Durdurulan araçlarda bulunan çocuklara ise kırmızı düdük verilerek ebeveynlerinin seyir esnasında trafikte yaptıkları hatalarda düdüklerini çalmaları istendi.