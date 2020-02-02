İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırmızı kart görünce hakeme yumruk attı

Sakarya Süper Amatör B Grubu’nda oynanan Demirspor ile Geyvespor maçında ev sahibi takımın savunma oyuncusu hakemin kararına sinirlenerek hakeme yumruk attı.

Sakarya Süper Amatör B Grubu'nda oynanan Demirspor ile Geyvespor maçında ev sahibi takımın savunma oyuncusu hakemin kararına sinirlenerek hakeme yumruk attı.


Sakarya Süper Amatör B Grubu'nun 16. maçında Demirspor ile Geyvespor karşıya geldi. Erenler Atatürk Stadında karşı karşıya gelen maçı Geyvespor 1-0 önde götürüyordu. Kıyasıya geçen maçın 90+2. dakikasında Demirspor'un savunma oyuncusu Yıldıray Kenet, Geyvespor'dan Murat Kaba'ya yaptığı sert müdahale sonrası hakem Bilal İnci tarafından ikinci sarı kart ile kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Hakem Bilal İnci'nin verdiği karara sinirlenen futbolcu Kenet, maçın hakemine yumruk attı.


Yaşanan olay sonrasında maçın hakemi maçı tatil ederken, hakem İnci müsabaka sonrası karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.