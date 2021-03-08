Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı:

3 gün içerisinde 6 bin 889 personel ile 3 bin 572 iş yeri ve 22 bin 676 kişiyi denetlediklerini belirten Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bulaşın yüzde 72'sinin ev buluşmalarından kaynaklı olduğunu belirterek uyardı. Vali Kaldırım, “Bulaşın yüzde 72'si ev buluşmalarından. Lütfen ziyaretlere, buluşmalara ara verelim. Salgınla mücadelede çok kritik bir haftadayız” dedi.

Çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'nın, düşük riskli bölgeye dönüşebilmesi adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 4 ile 6 Mart tarihleri arasında 6 bin 889 personel ile 3 bin 572 iş yeri ve 22 bin 676 kişiyi denetlediklerini açıkladı. Bunun yanı sıra hafta içi bir mahallede cenaze sonrası evde bir araya gelme nedeniyle 35 kişide korona virüsün tespit edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Vali Kaldırım, “Mahalleyi karantinaya aldık, idari para cezası uyguladık. Bulaşın yüzde 72'si ev buluşmalarından. Lütfen ziyaretlere, buluşmalara ara verelim. İstirham ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Salgınla mücadelede kritik bir haftada olunduğunu da dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Salgınla mücadelede çok kritik bir haftadayız. Rengimizi önce turuncu sonra maviye çevirmek için bu hafta çok önemli. Sizlerden herkese ulaşıncaya kadar bu mesajı paylaşmanızı istirham ediyorum. Tüm hemşehrilerimin tedbirlere tam uyarak bu mesajın gereğini yapacaklarına eminim” diye belirtti.