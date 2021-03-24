Kırmızı kategorideki Sakarya'nın bir ilçesinde 6 günde 35 haneye karantina

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer alan Sakarya'nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında son 6 gün içerisinde toplam 35 hane karantina altına alındı.

Korona virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için uyulması gereken kurallara ilişkin olarak Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantıları sürüyor. Kurulda son 6 gün içerisinde çıkan kararlar yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı Başkanlığında toplanan kurulda son 6 gün içerisinde korona virüs salgınının kontrolü açısından; Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Ve 72. Maddeleri kapsamında 35 hanenin toplam 10 gün süre ile karantina altına alınarak giriş çıkışlara kapatıldığını açıkladı.

Konu ile alakalı yapılan açıklamada, “Karar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine de yer verildi.