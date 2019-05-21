Kırsal mahallerin yol çalışmaları başlıyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçelerinin kırsal kesimlerinde bulunan 25 mahallenin tarla yollarında düzenleme ve bakım çalışmalarının müjdesini verdi. Hazırlıkların sürdüğünü ve çalışmaların en geç bir hafta içerisinde başlayacağını ifade eden Başkan Kılıç, “Vatandaşlarımızın bağ, bahçe ve tarlalarına daha rahat ulaşabilmeleri için kolları sıvıyoruz” dedi.

Tarlalara giden yolların zamanla bozulduğunu ve en kısa zamanda bu yolların çalışmalarına başlanacağını söyleyen Başkan Kılıç, “Seçim sürecinde kırsal mahallerimizdeki programlarda vatandaşlarımızdan gelen en yoğun taleplerden biride tarlalara ulaşımın zorluğuydu. Zamanla bozulan bu yollar ile ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, en geç bir hafta içerisinde ekiplerimiz çalışmalara başlıyor” diye konuştu.