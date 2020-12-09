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Kış ayında adeta yaz günü yaşandı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen Sakaryalılar sokaklara akın etti.

17-18 derecelere ulaşan hava sıcaklığında cadde ve sokaklar adeta insan seline döndü.


Aralık ayına girilmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olması Sakaryalıları sevindirdi. Hava sıcaklığının 17-18 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise cadde ve sokak akın etti. İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında hafta içi belirli saatle sonrasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala yoğunluğun daha da arttığı şehrin en işlek yerlerinden biri olan Atatürk Bulvarında adeta insan seli oluştu. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşların ve mesai saati bitiminde evlerine dönen bazı vatandaşların ise yoğun trafik kuyrukları oluşturduğu görüldü.

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