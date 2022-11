SUBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yenilikçi yaklaşımları hedef alan Kısır Döngüyü Kırma Çalıştayı gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ‘Breaking the Vicious CycleTeaching L2 Reading in the 21th Century' konulu bir çalıştay düzenlendi. Dr. Öğretim Üyesi Merve Savaşçı'nın katılımıyla düzenlenen çalıştayda Yabancı Diller Yüksekokulu'nun ‘yenilikçi yaklaşımlarla öğrenciyi merkezi alma' ilkesi doğrultusunda 21'inci yüzyıl becerileri üzerinde duruldu.

Savaşçı, okuma dersinin planlama aşamaları ve okuma öğretiminin temelleri üzerine bir sunum yaptı. Daha sonra ise Yabancı Diller Yüksekokulu'nun öğretim elemanları çeşitli örnekler üzerinden okumayı öğrenme yöntemlerini yeniden gözden geçirme fırsatı buldu. Çalıştayda ayrıca öğrencileri okumaya motive etme, okumayı diğer becerilerle bütünleştirme ve eleştirel okuma etkinlikleri üzerine karşılıklı etkileşim sağlandı. Çalıştayın sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gürler tarafından Dr. Öğretim Üyesi Merve Savaşçı'ya teşekkür belgesi takdim edildi.