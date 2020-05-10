Kısıtlama gününde boş cadde ve sokaklar onların oldu

00-15.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle Sakarya'da yaşlılar sokaklara akın etti.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10 Mayıs tarihinde yaşlıların 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabileceklerini duyurmuştu. Bugün saatler 11.00'i gösterdiğinde 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. Günlerdir evlerinden çıkmayan yaşlıların mutlu olduğu ve karşılaştığı arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak sohbet ettiği görüldü. Kısıtlama gününde 4 saatlik izni olan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek parkların, boş cadde ve sokakların keyfini sürdü. Uzun süredir evlerinde kaldıklarını dile getiren yaşlılar, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, uygulamanın devam etmesini istediler.

"Çok faydalı oldu bu karar, mutluyuz"

88 yaşındaki Faruk İşeri, “İyi bir karar oldu, bizim yaştakiler bir nefes almış olacak bugün. Çok yerinde bir karar, keşke sık sık böyle müsaade etseler bizde çıkarak hava alıp, yürüyüş yapsak. Bunlar biz yaşlılar için faydalı şeyler. Biraz yürüyüş yapacağım, şimdi evden buraya kadar biraz yoruldum ve bankı görünce biraz nefeslenip dinleneyim dedim. Tabii biraz burada oturduktan sonra yine yürüyüş yapacağız. Evden yürüyüş ve hava almak için çıkıyoruz. Onun için çok faydalı oldu bu kararı almaları. Allah'a şükür mutluyuz” dedi.

Babasının yanında refakatçi olarak çıkan İsmail İşeri, “Bugün babamı 4 saatliğine hava almak için ve ayaklarında biraz sorun oluyor hareketlensin kan dolaşımı olsun diye dışarı çıkardım. Güzel bir karar, devamını dileriz yaşlılar için. İnşallah bu virüsten ülkemiz ve dünyamız kurtulacak, güzel günler bizi bekliyor. Sabırla bekleyeceğiz, kurallara uyarsak bu olayı çabuk atlatacağız. Evdeki süreç biraz zorlu geçiyor. Bazen babam, duvarların üzerine üzerine geldiğini söylüyor, psikolojik biraz sıkıntılar olabildi. Diğer bütün yaşlı vatandaşlarda olduğu gibi babamda biraz sıkıntılar çekti. Önemli olan mikrobun temas etmemesi açısından evde kalması, izole olması onun sağlığı açısından iyi oldu. Güneşi özlemiş, güneşte güneşlenmek istedi. Tabi yürürken yoruldu 88 yaşında olduğu için, doğayla kavuştu ve toprağa bastı. Bu durum hoşuna gitti, 50-55 günden sonra onun için baya iyi oldu” diye konuştu.

"Yürümeyi unutmuşuz, yürürken ayaklarım karıncalanıyor"

4 saatlik süreyi komple dışarıda geçireceğini belirten 72 yaşındaki İzzet Özdemir ise, “2 ay sonra ilk kez çıkıyorum. Ayaklarım yürümeyi unutmuş. 72 yaşındayım. Cenab-ı Allah bizi bu musibetten korusun, bu hastalıktan kimseye zarar gelmesini istemiyoruz. Onun için güvenliğimizi kendimiz sağlamaya çalışıyoruz. Evde oturduk, kalktık, televizyona baktık, yattık uyuduk. Yürümeyi unutmuşuz, şuanda yürürken ayaklarım karıncalanıyor. 4 saati komple dışarıda geçireceğim, temiz hava alıp yürüyeceğim” şeklinde konuştu.