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Kısıtlama gününde kıraathanede yakalanan 17 kişiye ceza yağdı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde kısıtlama gününde kıraathanede yakalanan 17 kişiye toplamda 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kısıtlama gününde kıraathanede yakalanan 17 kişiye toplamda 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, kapalı olması gereken bir kıraathaneye baskın düzenledi. Kısıtlama gününde kıraathanede yakalanan 17 kişiye ise sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 30 bin 714 TL para cezası uygulandı.

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