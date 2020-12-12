Kısıtlama gününde sessiz kalan Sakarya'dan kartpostallık görüntüler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz kalan Sakarya'da doğanın güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesinin ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Alınan karar doğrultusunda Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında sessiz kalan Sakarya'da doğanın güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluştu.