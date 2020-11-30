Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından bir süre sonra yemek bulmak için caddeye inen yaban domuzu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bir vatandaş tarafından caddeye inen yaban domuzu görüldü. Aç kaldığı için caddeye inerek yemek arayan yaban domuzu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yaban domuzu daha sonrasında bölgedeki ağaçlık alana giderek gözden kayboldu.