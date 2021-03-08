Kısıtlamaları ihlal eden 241 kişiye toplamda 251 ceza kesildi

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 241 kişiye toplamda 251 bin 473 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde son 7 günde kısıtlamaları ihlal ettiği belirlenen 241 kişiye işlem yapılarak, 251 bin 473 TL idari para cezası uygulandı.