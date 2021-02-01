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Kısıtlamaları ihlal edenlere 157 bin TL ceza kesildi

Sakarya’da sokak kısıtlamalarını ihlal eden 148 kişiye toplamda 157 bin 513 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da sokak kısıtlamalarını ihlal eden 148 kişiye toplamda 157 bin 513 TL idari para cezası uygulandı.


Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği belirlenen 148 kişiye toplamda 157 bin 513 TL idari para cezası uygulandı.

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