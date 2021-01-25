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Kısıtlamayı ihlal eden 44 kişiye 92 bin TL ceza

Sakarya’da hafta sonu uygulanan sokak çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişiye, jandarma ekipleri tarafından 92 bin 386 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da hafta sonu uygulanan sokak çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişiye, jandarma ekipleri tarafından 92 bin 386 TL idari para cezası uygulandı.


Toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Türkiye genelinde devam ediyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, sokağa çıkma kısıtlamalarında çalışmalarını sürdürdü. Denetimler kapsamında il genelinde kısıtlamayı ihlal eden 44 kişiye toplamda 92 bin 386 TL idari para cezası uygulandı.

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