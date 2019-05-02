Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kitap Sokağı Ramazan'a hazırlanıyor.

7 sahaf, 24 yayınevi ve kitapevinin yer alacağı Kitap Sokağı, farklı disiplinlere yayılan eserleri 6 Mayıs Pazartesi ile 3 Haziran Pazartesi günleri arasında kitap dostlarına hizmet sunacak. Kitap Sokağı'nda çeşitli kültür sanat etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şehrin entelektüel hafızasına katkı sunacak Ramazan Kitap Sokağımız hazırlanıyor. Çeşitli kültür sanat etkinliklerinin de yer alacağı Ramazan Kitap Sokağı'na tüm hemşehrilerimiz davetlidir” denildi.