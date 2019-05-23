Kitap Sokağı'nda sunulan dinleti vatandaşlardan büyük ilgi gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri Kitap Sokağı ve Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleşen etkinliklerle devam etti.

Akşamın ilk etkinliğinde Lavta'da Enver Mete Aslan ve Ney'de Ali Tüfekçi'nin Kitap Sokağı'nda sunduğu müzik dinletisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Akşamın ikinci etkinliğinde Doç. Dr. Soner Duman ‘İslam'ın Işığında Yolumuz ve Yolculuğumuz' adlı söyleşisiyle Tarihi Alicanlar Konağı'nda sanatseverler ile buluştu.

Doğru yolun gösterilmemiş hiç bir insanın olmadığını söyleyen Doç. Dr. Soner Duman, “Herkes bir yolda yürüyor ama bizim inananlar olarak yürümemiz gereken ideal yolu Allah çizer çünkü doğru yol Allah tarafından belirlenir. Aslında Allah Kuran-ı Kerim'e baktığımız zaman doğru yolu bütün herkese gösterdiğini belirtiyor. Dolayısıyla doğru yol gösterilmemiş hiçbir insan yoktur. Buna rağmen o doğru yolda herkes yürümüyor. Kuran-ı Kerim bize yolu çizenin Allah olduğunu söylediği gibi yolu tarif etme o yolda yürütme yetkisinin, gücünün ve kudretinin Allah'ta olduğunu söylüyor. Pek çok ayette Allah dilediğini doğru yola iletir denirken kastedilen şey kendisinde bu istidat bulunan bu yönde talepleri bulunan kimseleri o doğru yola iletir” dedi.