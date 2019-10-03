Kitapseverler Faik Baysal'da buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi öğrencilere ve kütüphaneye gelen 7'den 70'e her kesime hitap etmeye devam ediyor.

Yaklaşık 12 bin üyesi, 25 bini aşkın kitapla çocukların, gençlerin ve tüm kitapseverlerin uğrak adresi olmaya devam eden Faik Baysal Kütüphanesi, haftanın 6 günü tüm Sakarya'ya hizmet sunuyor. Öğrenci ve yetişkinler için kolay ve basit üyelik şartı bulunan Faik Baysal Kütüphanesi'nde şehrimize yeni gelen üniversite öğrencileri kayıt yaptırması halinde Faik Baysal'ın ‘Drina'da Son Gün' adlı kitabı hediye edilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, “Her yaştan insanda kitap okuma sevgisinin oluşması için şehrin kültür sanat hayatına kazandırılan Faik Baysal Kütüphanesi hem bulunduğu mevkii hem de içerisinde bulundurduğu geniş kitaplığın yanı sıra huzurlu ve sakin ortamı sebebiyle tüm kitapseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Farklı disiplinlere yayılan 25 bini aşkın kitabı ve yaklaşık 12 bin üye sayısıyla hizmet sunmaya devam eden kütüphane haftanın altı günü saat 19.00'a kadar misafirlerini ağırlıyor. Faik Baysal Kütüphanesi sadece kitap alışverişi değil aynı zamanda öğrencilerin sınava hazırlanabilmeleri için de olanak sağlıyor. Kütüphaneden kitap almak isteyen öğrenci veya yetişkinler içinde üyelik şartı bulunuyor. Çok hızlı ve basit bir şekilde kayıt olduktan sonra buradan öğrenciler ödünç kitap alabiliyorlar” denildi.

Açıklamanın devamında, “Gerek konumu gerekte fiziki yapısı itibari ile Sakarya'da öncü bir kitap merkezi olan Faik Baysal'da temel kütüphanecilik hizmetlerinin yanı sıra çeşitli kültür etkinlikleri de düzenleniyor. Haftalık kültür etkinliklerinde genç edebiyatçılar okurlarıyla buluşuyor, imza günleri düzenleniyor. Bu kapsamda edebiyattan tarihe, felsefeden sanata kadar birçok konuda önemli bir kitap çeşitliliğinin yer aldığı Faik Baysal Kütüphanesi'ne tüm kitapseverleri bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.