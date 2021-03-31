Kitle sebebi ile başvurdu dizinden 614 gram yağ bezesi çıkartıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sağ dizinde bulunan kitle sebebi ile hastaneye başvuran 67 yaşındaki hastadan 614 gram ağırlığında yağ bezesi çıkartıldı.

Akyazı Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine sağ dizinde bulunan kitle nedeniyle başvuran 67 yaşındaki hasta Emine Kukul'da 40 yıldır bulunan yağ bezesi (lipom) tespit edildi. Hasta Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Korbay ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Başarı ile gerçekleşen operasyon sonrasında hastadan 614 gram ağırlığında lipom çıkartıldı. Dr. Korbay, “Hastamızın 40 yıl süren rahatsızlığını gidererek, şifayla taburcu olmasını sağladık” dedi.

Yağ bezelerinden kurtulmanın sevincini yaşayan Emine Kukul ise kendisini ameliyat eden doktora ve ekibine teşekkür etti.