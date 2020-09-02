Kız arkadaşını gezdirmek için daha önce çalıştığı oto yıkamacıdan araç çaldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan oto yıkama iş yerinin ofis kısmında bulunan otomobilin anahtarını alarak, park halinde bulunan bir aracı internet üzerinden tanıştığı kız arkadaşını gezdirmek için çalıp Düzce'ye kaçan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü Adapazarı ilçesinde bulunan bir oto yıkamacı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama üzerine faaliyet gösteren iş yerinin ofis kısmına giren ve burada bulunan bir otomobilin anahtarını alarak aracı çalan şahıs kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince konu ile alakalı çalışma başlatıldı.

Başlatılan çalışmalar neticesinde otomobilin Düzce iline seyir halinde olduğu tespit edildi. Düzce ili Akçakoca ilçesinde yapılan yol kapama ile çalıntı otomobil ele geçirildi. Otomobil içerisinde bulunan ve hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.K. (31) ile yanında bulunan kadın şahıs yakalandı. Çalınan otomobil Sakarya'daki sahibine teslim edilirken, olayla alakalı Sakarya'ya getirilen M.K., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunda, internet üzerinden tanıştığı kız arkadaşını otomobil ile gezdirmek için daha önce çalıştığı oto yıkamacıya hırsızlık amaçlı girip önündeki otomobili çaldığını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.