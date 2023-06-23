Kız meselesi yüzünden kan aktı: 1 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki kişi arasında kız meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.A. ile bir kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., ismi öğrenilemeyen kişi tarafından ayağından silahla vuruldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.