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Kızılay ekiplerinden 23 Nisan coşkusuna destek

Kızılay Sakarya Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, düzenlediği bir dizi etkinlikle çocukların sevincini paylaştı.


Ülke genelinde 30 ilde aynı anda Kızılay ekipleri çocuk festivali düzenledi. Festival kapsamında Kızılay Sakarya Şubesi Kent Park'ta bir dizi etkinlik düzenleyerek çocukların sevincine ortak oldu. Festival'de oyun parkurlarının yanı sıra, ilk yardım eğitimi ve çeşitli boyamalar yapıldı. Gerçekleşen etkinlikte çocukların sevinci yüzlerinden okundu. Konuyla ilgili Genç Kızılay Sakarya Başkanı Yunus İşgüzar yaptığı açıklamada, “23 Nisan vesilesiyle Türkiye'nin 30 ilinde gerçekleştirilen Kızılay çocuk festivalini Sakarya'da Kent Park'ta gerçekleştirdik. Burada öğlen 12'ye kadar 200 çocuğumuzu misafir ettik. Öğlenden sonra da böyle bir hedefimiz var. Günlük inşallah 600 çocuğumu burada misafir edip tüm günlerini burada eğlenceli geçirmelerini sağlıyoruz. Etkinliğimizde kimsesiz çocuklar, yetim, öksüz ve şehit çocuklarına öncülük verdik. İnşallah etkinliğimiz güzel sonlanacak. Burada halat çekme, ip atlama, çeşitli parkurlar var. Çocuklarımızın her yaş gurubunda eğlendirebiliecek etkinliklerimiz var” dedi.


Etkinlikte Kızılay ekipleri vatandaşlara ikramda da bulundu.

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