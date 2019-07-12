Kızılay Sakarya Şubesinden Kurban Kampanyası hakkında bilgilendirme

Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, yönetim kurulu ve Kızılay gönüllüleri ile birlikte Kızılay'ın 2019 yılı kurban kampanyası hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kızılay'ın ulusal ve uluslararası yardım faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Başkan Zahit Tiryaki, “Türkiye'nin merhamet eli ve iyilik çınarı olan Kızılay, yine 12 yıldır yürütmüş olduğu kurban vekalet kampanyasını başlattık. Yurt içi kurban bedeli 850 lira, yurt dışı kurban bedeli ise 725 lira olarak belirlendi. Yine kurbanlarımızı amacına uygun bir şekilde yurt içinde İslami kesime uygun şekilde mezbahanelerimizde kesmiş olacağız. Bu kurbanlarımızı 800'er gramlık konserveler halinde yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” dedi.

Hisse bağışı toplayacağız

Dünya'nın Türkiye'de dahil olmak üzere 51 ayrı ülkesinde toplam 180 bin kurban hissesi hedefi ile yola çıktıklarını söyleyen Başkan Tiryaki, “Bu yıl yine ilk defa Güney Afrika ülkeleri ve Amerika Kıtası'nda da kurban kesimi gerçekleştireceğiz. Her geçen yıl ülke sayısını daha da arttıracağız. Hedefimiz 4 buçuk milyon insana ulaşmak. İnsanlarımızın vermiş olduğu vekaletleri yerlerine ulaştırarak bu mutluluğu yaşatacağız. Kredi kartı ile de ödeme imkanı sunacağız. AKM önü, Katlı Pazar önü ve Erenler Yunus Emre Parkı'nda bulunan noktalarımızda da hisse bağışı toplayacağız. İlçelerimizde de temsilciliklerimizde bağış alacağız. Sakarya'mız geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk beş içerisinde yer aldı kurban bağışında. Buradan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.