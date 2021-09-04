Kızına destek olabilmek için YKS'ye hazırlanıp sınava girdi

SAKARYA (İHA) – Kızına destek olabilmek amacı ile YKS'ye hazırlanan ve girdiği sınavda bölüm kazanan baba Murat Sarıgedik, kendilerini her adımda destekleyen Altınküre Okullarına teşekkür etti.

Altınküre Lisesi 12. sınıf öğrencisi Meva Sarıgedik bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) babası Murat Sarıgedik ile birlikte aynı okulda girdi. YKS'yi kazanan öğrenci Meva Sarıgedik Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne yerleşirken, veli Murat Sarıgedik ise bu sınava hazırlık sürecinde kızına destek olabilmek amacıyla YKS'ye hazırlanıp sınava girdi. Baba Sarıgedik, Adapazarı Meslek Yüksekokulu Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü kazandı. Baba Murat Sarıgedik, “Bu zorlu süreçte bizi her adımda destekleyip yakından takip ederek başarıya ulaşmamızı sağlayan başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen Altınküre Okullarının tüm kadrosuna teşekkür ederiz” dedi.