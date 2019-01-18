Kızının uyarılarını dinlemeyen yaşlı adam tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı

Sakarya'daki kendisini telefonla arayan şahısların FETÖ ile ilişkisi olduğunu söyledikten sonra kızını arayan ancak kızının ‘dolandırıcılık olabilir' uyarılarını dinlemeyen yaşlı adam, banka hesabındaki tüm parayı dolandırıcıların hesabına yatırdı. Olayın ardından şüpheli şahıslardan biri yakalanarak tutuklanırken, yaşlı adamın kızı dolandırıcılara karşı herkesi uyardı.

Sakarya'da yaşayan Aydın Çelen (57) adlı vatandaşı arayarak kendilerini savcı, hakim, asker, polis gibi tanıtan H.Ç. ve N.K. adlı iki şüpheli, Çelen'in hesabının bulunduğu bankanın batacağını, tüm parasını çekerek başka bir hesaba yatırması gerektiğini söyledi. Telefon konuşması sonrasında bankaya giden Çelen, hesabındaki 46 bin 500 lirayı çekerek, şüpheli şahısların verdiği hesap numarasına gönderdi. Durumu öğrenen ailenin kızı Kübra Bozan ise polisi arayarak babasının dolandırıldığını ihbar etti. Yaşanan dolandırıcılık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olaya karışan şüpheliden H.Ç.'yi Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle ifadesi alınan H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık olayına karışan diğer şüpheli N.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çelen'in para yatırdığı hesabın bulunduğu bankaya, kalan meblağın iade edilmesine ilişkin yazı yazıldığı öğrenildi.

Kızının uyarılarını dinlemeyince hesabında para kalmadı

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Kübra Bozan, “Babama hesaptaki tüm paralar çekilmiş, 'Gel polise gidelim her halde dolandırıldık' dedim. Babam telefonu kapattı aradan 2-3 dakika geçti tekrar babam aradı, 'Kızım arsa aldım merak etme' dedi. Benim babam bir işlem yaparken beni götürmeden para çekişi sağlamazdı. Daha sonralarda babamı aradığımda hep meşguldü. Bir süre sonra annemin yanına gittim. Gittiğimde annem dolandırıcılarla telefonla konuşuyordu. Bize jandarma komutanlığı bir yerde uygulama yaparken yakalanmış babamın kimliğini kullandığını, FETÖ'den aranan bir şahıs olduğunu teşkilat için çok önemli bir başarı olduğu için kimseye söylemem gerektiğini söylediler. İnanmadım babanla konuşturalım dediler. Babamla beni konferans şeklinde konuşturdular. Babama, 'Eniştemi çağırdın mı' diyorum 'Yok' diyor. Anneme, 'Bunlar bizi dolandırıyor polisi arayacağım ben' dedim." dedi.

“Paranın yarısı kurtarıldı, yarası da dolandıran şahısta"

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şahıslardan birinin yakalandığını anlatan Bozan, “Annemde olayın etkisinde idi. Sonra polisi aradım. Durumu anlattım babam sabahtan beri ortada yok dedim. Daha sonra emniyet personeli bana ulaştı, babamın sabahtan beri ortada olmadığını, hesabımızdan para çıkışı olduğunu söyledim. Emniyet personelleri konuyla ilgilendiler babamı buldular. Aynı anda para tedbir koydular. Paranın yarısı kurtarıldı, yarası da dolandıran şahıstadır. Buradan herkese sesleniyorum özellikle yaşlı kesimlere. Ben savcı, hakimi kaymakam, vali, polis, jandarmanın adını kullanarak para isteyen kimseye para verilmesin. Bu insanlar hırsızlıktan para kazanan kişiler. Lütfen duyarlı olalım” diye konuştu.