Klima hırsızı suçüstü yakalandı, ev hapsine çarptırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kur'an Kursu'nun deposundan farklı tarihlerde malzeme çalan bir kişi, aynı yerden klima motoru çalarken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsine çarptırıldı.

İnönü Mahallesi'nde depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Akyazı Kur'an Kursu'nun deposundan farklı tarihlerde kamera, su bataryası, bisiklet gibi malzemeler çalan M.Z. isimli şüpheli, aynı yerden klima motoru çalarken vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsine çarptırıldı.