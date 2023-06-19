KMO'da geçirdiği kazada ağır yaralanan Dr. Öğretim Üyesi hayatını kaybetti

Öğretim Üyesi Barış Erkan Yazıcı hayatını kaybetti. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Yazıcı'nın ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 34 GKL 441 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, A.K. idaresindeki 34 GTA 101 plakalı BMW marka lüks otomobil, A.D. idaresindeki 34 BIL 810 plakalı otomobil ve yabancı plakalı tırın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralanmıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada 34 GTA 101 plakalı otomobil içerisinden ağır yaralı şekilde çıkarılan ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olduğu öğrenilen Barış Erkan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.