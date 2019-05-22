Kocaali futbol sahası çalışmaları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali Karşı Mahallesi'nde hayata geçirilen futbol sahasında çalışmalar devam ediyor.

Zemin düzenlemesi ve dolgu çalışmalarının tamamlandığı sahanın etrafı tel örgülerle çevrilirken; soyunma odaları da tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Karşı Mahallesi'nde inşa edilen futbol sahasının kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağı ifade edildi. Çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karşı Mahalle Muhtarı Erson Akkuş ise, “Daha öncesinde söylentilerin olduğu bu sahaya sonunda kavuşmak için gün sayıyoruz. Standartlara uygun bir futbol sahasına sahip olduk. Burası gerçekten görülmeye değer bir alan. Genç arkadaşlarımız, mahallelerimiz ve gelecek nesillerimiz olan çocuklar bu sahada spor yapabilecek, vakitlerini değerlendirecek. Futbol sahası için Büyükşehir Belediyesi'ne ve İlçe belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.