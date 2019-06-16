Kocaali MYO'da inşaat krizi çözüldü

Kocaali Fakülte ve Yüksekokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin başlattığı ancak çeşitli sorunlarla tamamlanamayan Kocaali Meslek Yüksekokulu (MYO) inşaatında taraflar, Rektör Mehmet Sarıbıyık'ın makamında anlaşmaya vardılar. İnşaat, Üniversiteye devredildi.

Kocaalililerin uzun yıllar gündeminde olan MYO inşaatında Dernek yönetimi ve taraflar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın makamında bir araya gelerek sözleşme imzaladılar. 2013 yılında başlatılan ancak çeşitli nedenlerle ekonomik ve bürokratik engellerle duran inşaat çalışmaları yeniden başlayacak. Rektör Mehmet Sarıbıyık'ın taraflarla yaptığı birçok toplantının ardından krizi çözmek adına kararlılık göstermesi, dernek yönetimi ve müteahhid firmanın da anlaşmasıyla binanın üniversiteye devri ve inşaatın yeniden başlatılması adımı atıldı.

Rektör Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, gelinen nokta için katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür ederek, “Biz yeni bir üniversiteyiz, henüz birinci yılımızı tamamladık, ancak göreve geldiğimizde gördük ki Kocaali'de çözümsüz kalmış, üniversiteye devredilmeyi bekleyen bir inşaat var. Herkes iyi niyetle bu binanın bitmesi için gayret etmiş, ancak bu gayret ekonomik engellere takılmış. Bizler önümüzde bulduğumuz bu soruna kayıtsız kalamazdık. 2013 yılında başlayan, yapımı bir türlü sonuçlanmayan Kocaali MYO inşaatının tamamlanması için uzun görüşmeler ve gayretli çalışmalar neticesinde önemli bir adım atmış olduk. Bu süreçte isnisatif aldık ve bu inşaatın tamamlanabilmesinin önünü açmış olduk. Bu aşamadan sonra Kocaali MYO'da açmayı planladığımız bölümlerle ilgili çalışmalarımızı da hızlandırarak Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) onayına sunacağız. Ben samimi gayretlerinden dolayı sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum, Kocaali'ye, şehrimize ve üniversitimize hayırlı olsun” dedi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ise, “Kocaalili vatandaşlarımızın büyük bir heyecanla beklediği üniversite inşaatı sorunu çözüme kavuşmuştur. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni Üniversiteyle yeni adımlar atmaya, işbirliğimizle ilçemizin kazanımlarını arttırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kocaali Fakülte ve Yüksekokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Engin Aşçı da sürecin en başından itibaren gayret gösteren destek veren herkese teşekkür ettiği yazılı açıklamasında, “ Kocaali için amaç hasıl olmuştur. İnşallah burada kalmayacağız ve siz kadirşinas halkımızı daha müreffeh yaşamasına sebep olacak daha büyük adımları da Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık ve ekibi ile atmaya devam edeceğiz. Bizim daha yapacak çok işimiz var” ifadelerine yer verdi.