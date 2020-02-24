İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaali sahilinde yunus balıklarına ateş edildi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kıyıya vuran yunus balıklarına kurşun ateş edildiği öğrenildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kıyıya vuran yunus balıklarına kurşun ateş edildiği öğrenildi.


Olay, Sakarya'nın Kocaali ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş yunus balığının karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi balığın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden vatandaş, iki yunus balığının da aynı şekilde öldürüldüğünü videoda belirterek, duruma tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.