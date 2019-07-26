Kocaali'de 12 mahalleye asfalt

Kocaali ilçesinde toplam 12 mahalle arasında gerçekleştirilen yol yapım ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Teknik ekipleri asfalt çalışmalarına devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Kocaali'de yaşanan sel felaketinde zarar gören yolların yapımına hızlı bir şekilde başlayan ekipler Caferiye, Melen, Kozluk, Bezirgân, Görele, Yanıksayfant, Yalpankaya, Kızılüzüm, Süngüt, Aktaş, Akpınar ve Açmabaşı mahallelerinde yürütülen çalışmalar da büyük yol kat etti.. Öncelikle sel felaketinden dolayı devrilen ağaçları ve yollara düşen kaya parçalarını kaldıran ekipler sonrasında balçık olan yolların temizliğine başladı. Çökme tehlikesi olan ve kapanan yolların daha güvenli bir hale gelmesi için çalışan yol şube ekipleri 12 mahallede hayatın kısa sürede normale dönmesi için mücadele ediliyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Şehrimizin asfalt ihtiyacı olan mahallelerimizin ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılıyoruz. Yaşanan sel felaketinden ötürü kapanan ve çöken yolları da ekiplerimizin hızlı ve ummalı çalışması sonucunda en kısa zamanda ulaşıma açacağız” ifadelerinde bulunuldu.