İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaali'de metrekareye 50 kilogram yağış düştü

Kısa süre içerisinde metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Kocaali ilçesinde SASKİ ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Sabah saatlerinde başlayan yağmur öğlen saatlerinde etkisini arttırdı. Kocaali ilçesinde metrekareye 50 kilogram yağışın düştü. Yağış sonrası SASKİ ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Çalışma sonrası Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ekiplerimiz gerekli hazırlıklarını gerçekleştirmiştir. Kısa süre içerisinde metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Kocaali ilçemizde ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız 7/24 hizmet veren 185 Çağrı Merkezimiz aracılığıyla kurumumuza ulaşabilir. Yapılan ihbarlara ekipler aracılığıyla ivedilike müdahale edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.