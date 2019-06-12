Kocaali'de metrekareye 50 kilogram yağış düştü

Sabah saatlerinde başlayan yağmur öğlen saatlerinde etkisini arttırdı. Kocaali ilçesinde metrekareye 50 kilogram yağışın düştü. Yağış sonrası SASKİ ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Çalışma sonrası Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ekiplerimiz gerekli hazırlıklarını gerçekleştirmiştir. Kısa süre içerisinde metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Kocaali ilçemizde ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız 7/24 hizmet veren 185 Çağrı Merkezimiz aracılığıyla kurumumuza ulaşabilir. Yapılan ihbarlara ekipler aracılığıyla ivedilike müdahale edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.