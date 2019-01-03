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Kocaeli'nde silahla vurularak öldürülen nakliye şirketi müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde nakliye firmasında müdürlük yapan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Umut Duman Sakarya’da son yolcuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde nakliye firmasında müdürlük yapan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Umut Duman Sakarya'da son yolcuğuna uğurlandı.


Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, nakliye firmasında müdürlük yapan Umut Duman'nın yanına yaklaşan araç içinden ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucunda firma müdürü kanlar içinde yerde kalarak ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamamış hayatını kaybetmişti. 39 yaşındaki Umut Duman için Sakarya'nın Geyve İlçesinde cenaze namazı düzenlendi. Geyve ilçesi Merkez Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya başta olmak üzere yakınları da katıldı.


Kılınan cenaze namazı sonrasında Duman, gözyaşları içerisinde Geyve Merkez Mezarlığına defnedildi.

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