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Koliva'dan SAÜ'de coşkulu konser

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Etkinlikleri Türkiye’nin sevilen gruplarından Koliva’nın konseri ile son buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Etkinlikleri Türkiye'nin sevilen gruplarından Koliva'nın konseri ile son buldu. 2018'in son kültür etkinliği olan konser, katılımcılardan büyük beğeni topladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Kültür Etkinlikleri Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından ‘Koliva' konseri ile sona erdi. SAÜ Kongre Merkezi'nde yüzlerce müzikseverin katıldığı konser ile 2018 etkinlik takvimi kapanırken; katılımcılar eşsiz bir gece yaşadı. Dinleyicilerin zaman zaman şarkılara eşlik ettiği gecede Karadeniz müziğinin en özel eserlerini seslendiren Grup Koliva, konser sonunda coşkulu kalabalığa teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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