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Koltuk tasarım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde koltuk tasarım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde koltuk tasarım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan koltuk tasarım atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle maddi hasar oluşurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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