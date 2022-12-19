Kombi ve elektronik eşya hırsızları yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 9 farklı adresten kombi ve elektronik eşya çalan hırsızlar polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 farklı adresten kombi ve elektronik eşya çalınmasına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, E.K., E.B. ve İ.T. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve E.B. tutuklanırken, İ.T. adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı 3 televizyon, 4 kombi ve elektronik eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.