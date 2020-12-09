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KOM'dan 14 ayrı adrese operasyon: 9 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 farklı adrese düzenledikleri operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve silah malzemesi ele geçirdi.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, şehirde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı alınan 10 ev ve 4 iş yerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri, adresleri didik didik aradı. Yapılan baskınlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca sürgüsü, 112 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 kişi serbest bırakılırken 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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