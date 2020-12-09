KOM'dan 14 ayrı adrese operasyon: 9 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, şehirde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı alınan 10 ev ve 4 iş yerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri, adresleri didik didik aradı. Yapılan baskınlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca sürgüsü, 112 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 kişi serbest bırakılırken 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.