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Komşularına kızıp apartmanı ateşe verdiği iddiası

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, 8 dairenin bulunduğu binada oturan bir kişi, komşularına kızarak bodrum katını ateşe verdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, 8 dairenin bulunduğu binada oturan bir kişi, komşularına kızarak bodrum katını ateşe verdi. Bodrum katında çıkan yangının dumanından etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı F.K. isimli kişi komşularına sinirlendi. Daha sonrasında kendisinin de içerisinde oturduğu 8 daireli binanın bodrum katına inen F.K., iddiaya göre bodrum katını ateşe verdi. Yangın esnasında bodrumda bulunan ev eşyaları alevler içinde kalırken, binayı ise dumanlar sardı.


Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangın esnasında binayı duman sardı. Çıkan yangının dumanından binada bulunan 11 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken yangında bodrum katı zarar gördü.


Öte yandan, bodrum katını F.K.'nın yaktığını iddia eden bina sakinlerinin polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldukları öğrenildi.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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