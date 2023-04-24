Kömür tozu üretimi yapan tesiste korkutan yangın

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kömür tozu üretimi yapan tesiste tankerde basınç sıkışması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akova Mahallesi'nde kömür tozu üretimi yapılan bir tesiste, tankerde basınç sıkışması neticesinde meydana gelen patlamanın etkisiyle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangında maddi hasar oluşurken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.