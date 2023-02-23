Konteyner kentlerin altyapısı için ekipler yoğun mesaide

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından İskenderun'da kurulacak konteyner kentin altyapısının tamamlanması için ekipler aralıksız şekilde çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hatay İskenderun'da başlattığı çalışmalar ile depremden etkilenen afetzedelerin hayatının normale dönmesi ve yaralarının bir nebzede olsa sarılması için deprem bölgesinde aralıksız şekilde hizmet veriyor. Adıyaman'a kurulacak konteyner kentin altyapısını neredeyse tamamlamak üzere olan SASKİ ekipleri yeni başlattığı çalışmalar ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay İskenderun'a kurulacak olan konteyner kentin altyapı çalışmalarını da başlattı. Bölgede devam eden yoğun çalışmaların kısa süre de tamamlanacağı bildirildi.