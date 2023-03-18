Konteyner yüklü tır, kırmızı ışıkta duran bir tıra çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde konteyner yüklü tır kırmızı ışıkta duran başka bir tıra çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Bilecik istikametinden Sakarya istikametine giden Yunus A. idaresindeki 42 DEP 16 plakalı konteyner yüklü tır, kırmızı ışıkta durduğu esnada aynı istikamete seyir halinde olan Hikmet A. idaresindeki 42 DPE 38 plakalı konteyner yüklü tır arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, Hikmet A. hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hikmet A., sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilirken kazaya karışan tırların aynı firmaya ait olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.