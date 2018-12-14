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Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kaynarca ilçesi Kertil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Kaynarca yönünde seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü M.Ş. yaralanırken, elektrik direği ise yola devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken yola devrilen elektrik direği ise görevlilerce yoldan kaldırıldı.

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