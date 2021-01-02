Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Resuller Mahallesi Bakırlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Resuller Mahallesi'nden çıkış yapmakta olan İ.A. idaresindeki 77 AAD 654 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan İ.A. hafif şekilde yaralanırken Ö.K., kazayı yara almadan atlattı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceme başlattı.